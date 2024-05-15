В Днепре сообщили о подозрении двум мужчинам, которые издевались над матерью и женой

В Днепре правоохранители задержали мужчин, совершавших насилие над женщинами.

В Днепре сообщили о подозрении двум мужчинам, совершавшим домашнее насилие над матерью и женой.

Как сообщили в Нацполиции, 59-летний житель Соборного района города Днепра системно совершал в отношении своей 85-летней матери насильственные действия.

Еще один житель этого района издевался над своей женой.

Следователи пришли к выводу, что его действия в отношении женщины соответствуют составу преступления, предусмотренного статьей 126-1 (Домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины.