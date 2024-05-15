В Днепре сообщили о подозрении двум мужчинам, которые издевались над матерью и женой

В Днепре сообщили о подозрении двум мужчинам, совершавшим домашнее насилие над матерью и женой.
Как сообщили в Нацполиции, 59-летний житель Соборного района города Днепра системно совершал в отношении своей 85-летней матери насильственные действия.
Еще один житель этого района издевался над своей женой.
Следователи пришли к выводу, что его действия в отношении женщины соответствуют составу преступления, предусмотренного статьей 126-1 (Домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины.
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