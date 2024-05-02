У Дніпрі помітили нетверезого чоловіка, який самотужки малював розмітку “зебри” на дорозі (ВІДЕО)

На Парусі чоловік намагався намалювати на дорозі "зебру".

Днями на житловому масиві Парус місцеві стали очевидцями досить дивної ситуації. Чоловік, який мав ознаки алкогольного сп’яніння, намагався намалювати пішохідну “зебру”. При чому на цьому місці вже була дорожня розмітка, яка трохи стерлася, але ще її ще було помітно.

Перехожі намагалися зупинити чоловіка, на що він дуже агресивно реагував.

Бухий мужик на житловому масиві Парус. Він намагався малювати пішохідний перехід на дорозі та реагував агресивно на спроби зупинити його, – розповідають дніпряни, які поширили відео в соцмережах.

Мотиви поведінки чоловіка невідомі.

На записі видно, що чоловік в кепці в одній руці тримає балончик з фарбою, а в іншій – щось схоже на маленьку сокиру. Також на дорозі вже була одна свіжа смуга розмітки.

На іншому відео можна побачити, що чоловік обмальовує МАФ, який стоїть вздовж дороги. Перехожі намагалися завадити незнайомцю з фарбою, але той досить агресивно на них реагував.

В якийсь момент між маляром-любителем та місцевими жителями почалася бійка, але згодом все утихомирилося і чоловік продовжив свою роботу. Чим все закінчилося – не уточнюється.

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