В Днепре унифицируют памятники для павших военных: каким будет единый дизайн

В Днепре планируют ввести единый дизайн для памятников на кладбищах, где хоронят павших защитников.
Об этом говорится в проекте решения Днепровского городского совета.
Если решение будет принято, то памятники должны изготавливать из натурального камня, с отделкой поверхности. Они будут серыми и украшены фаской. Кроме фамилии и имени, даты рождения и смерти, должны выгравировать информацию о наградах, бригаде или батальоне, воинском звании и религиозной символике.
В проекте решения указываются точные параметры надгробных сооружений.
Размер – 800 миллиметров в высоту, 500 – в ширину. Лицевая поверхность будет иметь следующие данные:
Это должно быть так:
На оборотной стороне памятника должны написать символику и фамилию, которые будут наносить с помощью фрезерования. Буквы заполнят краской, контрастного к камню цвета (белый или черный).
Символика будет высотой и шириной по 100 миллиметров. Расстояние от верхнего края памятника составит 70 миллиметров. Родные погибшего могут выбрать комбатантский крест, логотип рода или вида войск, религиозный символ.
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