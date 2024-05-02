В Днепре унифицируют памятники для павших военных: каким будет единый дизайн

В Днепре планируют утвердить единый дизайн памятников.

В Днепре планируют ввести единый дизайн для памятников на кладбищах, где хоронят павших защитников.

Об этом говорится в проекте решения Днепровского городского совета.

Если решение будет принято, то памятники должны изготавливать из натурального камня, с отделкой поверхности. Они будут серыми и украшены фаской. Кроме фамилии и имени, даты рождения и смерти, должны выгравировать информацию о наградах, бригаде или батальоне, воинском звании и религиозной символике.

В проекте решения указываются точные параметры надгробных сооружений.

Размер – 800 миллиметров в высоту, 500 – в ширину. Лицевая поверхность будет иметь следующие данные:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

дата рождения и смерти;

воинское звание;

изображение религиозной символики (по желанию);

при наличии соответствующих наград — описание: «Герой Украины», «Рыцарь ордена Богдана Хмельницкого», «Кавалер ордена «За мужество», «Награждена орденом княгини Ольги I, II, III степеней»;

лозунг Вооруженных сил Украины: «За Украину, за ее волю!»;

бригада или батальон.

Это должно быть так:

На оборотной стороне памятника должны написать символику и фамилию, которые будут наносить с помощью фрезерования. Буквы заполнят краской, контрастного к камню цвета (белый или черный).

Символика будет высотой и шириной по 100 миллиметров. Расстояние от верхнего края памятника составит 70 миллиметров. Родные погибшего могут выбрать комбатантский крест, логотип рода или вида войск, религиозный символ.

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