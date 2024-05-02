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  • В Днепре унифицируют памятники для павших военных: каким будет единый дизайн

В Днепре унифицируют памятники для павших военных: каким будет единый дизайн

Сегодня 13:29
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В Днепре планируют утвердить единый дизайн памятников.

Новости Днепра про В Днепре унифицируют памятники для павших военных: каким будет единый дизайн

В Днепре планируют ввести единый дизайн для памятников на кладбищах, где хоронят павших защитников.

Об этом говорится в проекте решения Днепровского городского совета.

Если решение будет принято, то памятники должны изготавливать из натурального камня, с отделкой поверхности. Они будут серыми и украшены фаской. Кроме фамилии и имени, даты рождения и смерти, должны выгравировать информацию о наградах, бригаде или батальоне, воинском звании и религиозной символике.

Новости Днепра про В Днепре унифицируют памятники для павших военных: каким будет единый дизайн

В проекте решения указываются точные параметры надгробных сооружений.

Размер – 800 миллиметров в высоту, 500 – в ширину. Лицевая поверхность будет иметь следующие данные:

  • фамилия, имя, отчество (при наличии);
  • дата рождения и смерти;
  • воинское звание;
  • изображение религиозной символики (по желанию);
  • при наличии соответствующих наград — описание: «Герой Украины», «Рыцарь ордена Богдана Хмельницкого», «Кавалер ордена «За мужество», «Награждена орденом княгини Ольги I, II, III степеней»;
  • лозунг Вооруженных сил Украины: «За Украину, за ее волю!»;
  • бригада или батальон.

Это должно быть так:

Новости Днепра про В Днепре унифицируют памятники для павших военных: каким будет единый дизайн

На оборотной стороне памятника должны написать символику и фамилию, которые будут наносить с помощью фрезерования. Буквы заполнят краской, контрастного к камню цвета (белый или черный).

Символика будет высотой и шириной по 100 миллиметров. Расстояние от верхнего края памятника составит 70 миллиметров. Родные погибшего могут выбрать комбатантский крест, логотип рода или вида войск, религиозный символ.

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Новости Днепра про В Днепре унифицируют памятники для павших военных: каким будет единый дизайнУкраїнська Новости Днепра про В Днепре унифицируют памятники для павших военных: каким будет единый дизайнРусский

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