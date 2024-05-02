В Днепре владельцы кафе покрасили фасад памятника архитектуры в дерзкий розовый цвет

Недавно работники Инспекции по благоустройству обнаружили нарушения в кафе по улице Гоголя, 10. Владельцы заведения закрасили фасад в яркий розовый цвет. Поскольку этот дом – памятник архитектуры, предприниматели проигнорировали правила содержания исторических зданий.
Об этом сообщили в Инспекции по благоустройству Днепровского городского совета.
Это сооружение – доходный дом, построенный во второй половине 1890-х годов и имеющий статус памятника. Так что менять или перекрашивать его фасад в другой цвет – запрещено.
Здание расположено в историческом ареале города. А это говорит о том, что нельзя изменять внешний вид фасада, изменив цвет. Это нарушение правил благоустройства и превращает город в лоскутное одеяло. Красить дома нужно в цвет, номер которого определен в паспорте фасада. Если паспорта нет, тогда нужно подбирать именно тот цвет, которым был окрашен фасад первоначально, – отметил Дмитрий Гомилько, заведующий сектором контроля отделки фасадов отдела контроля благоустройства инспекции по вопросам благоустройства Днепровского горсовета.
Пока что владельцам кафе вынесли предупреждение. Они должны перекрасить фасад в цвет, более совпадающий с остальным зданием. В случае, если это требование не выполнят, тогда против предпринимателей составят протокол и их ожидает штраф.
Видео от инспекторов можно увидеть ТУТ.
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