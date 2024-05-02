У Дніпрі власники кав’ярі зафарбували фасад пам’ятки архітектури в зухвалий рожевий колір

Власники кав'ярні зафарбували фасад будинку у яскравий колір.

Нещодавно працівники Інспекції з питань благоустрою виявили порушення в кав’ярні по вулиці Гоголя, 10. Власники закладу зафарбували фасад біля приміщення кафе у яскравий рожевий колір. Позаяк цей будинок – пам’ятка архітектури, підприємці не дотримались правил утримання історичних будівель.

Про це повідомили в Інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради.

Цей будинок – дохідний дім, який збудували у другій половині 1890-х років і він має статус пам’ятки. Тож змінювати або перефарбовувати його фасад в інший колір – заборонено.

Будівля знаходиться в історичному ареалі міста. А це говорить про те, що не можна змінювати зовнішній вигляд фасаду, змінивши колір. Це є порушенням правил благоустрою та перетворює місто на клаптикову ковдру. Фарбувати будинки потрібно у той колір, номер якого визначено у паспорті фасаду. Якщо паспорта немає, тоді потрібно добирати саме той колір, яким був пофарбований фасад початково, – зауважив Дмитро Гомілко, завідувач сектора контролю опорядження фасадів відділу контролю благоустрою інспекції з питань благоустрою Дніпровської міськради.

Поки що власникам кав’ярні винесли попередження. Вони мають перефарбувати фасад у колір, який більш збігається з рештою будівлі. У разі, якщо цю вимогу не виконають, тоді проти підприємців складуть протокол і їх очікує штраф.

Відео від інспекторів можна побачити ТУТ.