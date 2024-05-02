Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі власники кав’ярі зафарбували фасад пам’ятки архітектури в зухвалий рожевий колір

У Дніпрі власники кав’ярі зафарбували фасад пам’ятки архітектури в зухвалий рожевий колір

Сьогодні 10:41
просмотров

Власники кав'ярні зафарбували фасад будинку у яскравий колір.

Новости Днепра про У Дніпрі власники кав'ярі зафарбували фасад пам'ятки архітектури в зухвалий рожевий колір

Нещодавно працівники Інспекції з питань благоустрою виявили порушення в кав’ярні по вулиці Гоголя, 10. Власники закладу зафарбували фасад біля приміщення кафе у яскравий рожевий колір. Позаяк цей будинок – пам’ятка архітектури, підприємці не дотримались правил утримання історичних будівель. 

Про це повідомили в Інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради.

Новости Днепра про У Дніпрі власники кав'ярі зафарбували фасад пам'ятки архітектури в зухвалий рожевий колір

Цей будинок – дохідний дім, який збудували у другій половині 1890-х років і він має статус пам’ятки. Тож змінювати або перефарбовувати його фасад в інший колір – заборонено.

Будівля знаходиться в історичному ареалі міста. А це говорить про те, що не можна змінювати зовнішній вигляд фасаду, змінивши колір. Це є порушенням правил благоустрою та перетворює місто на клаптикову ковдру. Фарбувати будинки потрібно у той колір, номер якого визначено у паспорті фасаду. Якщо паспорта немає, тоді потрібно добирати саме той колір, яким був пофарбований фасад початково, – зауважив Дмитро Гомілко, завідувач сектора контролю опорядження фасадів відділу контролю благоустрою інспекції з питань благоустрою Дніпровської міськради. 

Поки що власникам кав’ярні винесли попередження. Вони мають перефарбувати фасад у колір, який більш збігається з рештою будівлі. У разі, якщо цю вимогу не виконають, тоді проти підприємців складуть протокол і їх очікує штраф. 

Відео від інспекторів можна побачити ТУТ.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі власники кав'ярі зафарбували фасад пам'ятки архітектури в зухвалий рожевий колірУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі на місяць звузять проїзну і тротуарну зони на двох популярних вулицях: деталі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:46
    У Дніпрі на місяць звузять проїзну і тротуарну зони на двох популярних вулицях: деталі

    У Дніпрі тимчасово звузять проїзну і тротуарну зони на вул.…

    Спортсмени з Дніпра вибороли 10 медалей на Кубку Європи з рукопашного бою
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    Спортсмени з Дніпра вибороли 10 медалей на Кубку Європи з рукопашного бою

    Вітаємо!

    Зарядіть гаджети: сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла (АДРЕСИ)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:00
    Зарядіть гаджети: сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла (АДРЕСИ)

    Підготуйтеся!

    Житель Дніпра здав телефон своєї колеги в ломбард
    Новини Дніпра
    Вчора 22:01
    Житель Дніпра здав телефон своєї колеги в ломбард

    Чоловік обікрав колегу по роботі.

    Наверх