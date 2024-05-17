У Дніпрі через відключення електроенергії є зміни у роботі електротранспорту

Попередньо, зміни будуть діяти з 7:20 до 10:00!

Сьогодні, 17 травня, у Дніпрі з 7:20 до 10:00 у зв’язку з відключенням електроенергії є зміни у роботі електротранспорту.

Про це повідомили у департаменті транспорту.

Так, тролейбуси №3, №7, №17 та №20 курсують до вулиці Старозаводська – в центр тролейбуси не курсують. Також припинено рух тролейбусів №14, трамваїв №6 та №9.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 17 травня знову діятимуть графіки відключення світла: коли саме.

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