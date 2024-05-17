Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі через відключення електроенергії є зміни у роботі електротранспорту

У Дніпрі через відключення електроенергії є зміни у роботі електротранспорту

Сьогодні 07:47
просмотров

Попередньо, зміни будуть діяти з 7:20 до 10:00!

Новости Днепра про У Дніпрі через відключення електроенергії є зміни у роботі електротранспорту

Сьогодні, 17 травня, у Дніпрі з 7:20 до 10:00 у зв’язку з відключенням електроенергії є зміни у роботі електротранспорту.

Про це повідомили у департаменті транспорту.

Так, тролейбуси №3, №7, №17 та №20 курсують до вулиці Старозаводська – в центр тролейбуси не курсують. Також припинено рух тролейбусів №14трамваїв №6 та №9.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 17 травня знову діятимуть графіки відключення світла: коли саме.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі через відключення електроенергії є зміни у роботі електротранспортуУкраїнська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Спортсменки з Дніпра вибороли 3 медалі на чемпіонаті України з фехтування
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:45
    Спортсменки з Дніпра вибороли 3 медалі на чемпіонаті України з фехтування

    Вітаємо!

    Мер Дніпра: “У мене скоро зупиниться міський транспорт і нікому буде працювати на водоканалах”
    Новини Дніпра
    Вчора 21:49
    Мер Дніпра: “У мене скоро зупиниться міський транспорт і нікому буде працювати на водоканалах”

    Філатов прокоментував скандали про бронювання від мобілізації співробітників онлайн-казино та…

    У Дніпрі 17 травня знову діятимуть графіки відключення світла: коли саме
    Новини Дніпра
    Вчора 20:24
    У Дніпрі 17 травня знову діятимуть графіки відключення світла: коли саме

    Поки що живемо з графіками відключень.

    Аварійну стелу на в’їзді до Дніпра на Слобожанському проспекті знесуть
    Новини Дніпра
    Вчора 19:38
    Аварійну стелу на в’їзді до Дніпра на Слобожанському проспекті знесуть

    Демонтують стелу, яка розташована на в'їзді до Дніпра зі сторони…

    Наверх