Зарядіть гаджети: сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла (АДРЕСИ)

Підготуйтеся!

Сьогодні, 2 травня, у Дніпрі у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Автозаводська: 1-43, 45-Б, 46-48, 50, 51-А, 52-62, 64-86 (парні), 88-А, 90-Г, 92-100 (парні), 102-Б, 104, 106, 112-124 (парні), 128-136 (парні);

вул. Арабатська: 32-М, 34-А, 36-49, 51, 53, 55;

вул. Зимова: 1-18, 20;

вул. Кленова: 1, 3, 5, 52;

вул. Миколи Погрібняка (колишня вул. Крамського): 1, 3, 5-42, 43-А, 44-47, 51-Б;

вул. Криворізька: 1, 16, 16-А, 20, 22-Б, 24-50 (парні);

вул. Надбалківська: 4-24 (парні), 30, 38, 40-А;

вул. Павла Чубинського: 20-А;

вул. Переможців: 1-46, 47-А, 48-64, 65-А, 66-73, 75, 77, 79-81, 84-Б, 86-110 (парні);

вул. Олексія Тищика (колишня вул. Правди): 1, 2-А, 3-19, 20-А, 21-38, 40, 42, 44-48, 49-А, 50-52, 53-А, 54-66;

вул. Пржевальського: 2-8 (парні);

вул. Робоча: 148, 174, 176, 176-А, 178, 178-Д;

вул. Михайла Сапожнікова (колишня вул. Сєдова): 1-А, 2-А, 3, 4-А, 5, 7-15, 16-А, 17-20, 22;

пров. Громадський: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18-А, 19-21, 23, 27, 28-А, 29-31, 34-42 (парні);

пров. Зимовий: 1-6, 8;

пров. Ізюмський: 12, 14, 31-41 (непарні), 43-А, 45, 46-А, 47, 51-А, 55-65 (непарні), 67-А, 69-А, 71-А, 73, 75А, 77, 79, 81, 83А, 85-95 (непарні), 109;

пров. Ізюмський 2-й: 33;

пров. Миколи Погрібняка (колишній пров. Крамського): 1, 4;

пров. Криворізький: 4-7, 9, 11, 13;

пров. Північний: 1-12, 14, 16;

проїзд Тупиковий: 3-15 (непарні);

проїзд Шаховий: 2-9, 11, 12-А, 14, 16-21, 22-А, 23-34, 35-А, 36-47, 49-67 (непарні);

просп. Слобожанський: 40;

туп. Криворізький: 1-А, 3-13 (непарні), 15-А, 23-25, 27-41 (непарні).

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Читайте також:

Українська

Автор: