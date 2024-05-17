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  • Спортсменки з Дніпра вибороли 3 медалі на чемпіонаті України з фехтування

Спортсменки з Дніпра вибороли 3 медалі на чемпіонаті України з фехтування

Сьогодні 06:45
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Вітаємо!

Новости Днепра про Спортсменки з Дніпра вибороли 3 медалі на чемпіонаті України з фехтування

З 6 до 12 травня у Києві проходив чемпіонат України з фехтування на шпагах серед молоді U23.

Вихованки спортивної школи олімпійського резерву №6 міста Дніпро вибороли на цих змаганнях 3 медалі:

  • Софія Сіденко – «бронза» в особистих змаганнях та «срібло» у складі команди;
  • Марія Середа – «срібло» у складі команди.

Вітаємо!

Новости Днепра про Спортсменки з Дніпра вибороли 3 медалі на чемпіонаті України з фехтування

Новости Днепра про Спортсменки з Дніпра вибороли 3 медалі на чемпіонаті України з фехтування

Новости Днепра про Спортсменки з Дніпра вибороли 3 медалі на чемпіонаті України з фехтування

Джерело: управління спорту міста Дніпра.

Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсменка з Дніпропетровщини виграла Етап Кубку Європи з вітрильного спорту.

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Новости Днепра про Спортсменки з Дніпра вибороли 3 медалі на чемпіонаті України з фехтуванняУкраїнська

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