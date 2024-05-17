Спортсменки з Дніпра вибороли 3 медалі на чемпіонаті України з фехтування

З 6 до 12 травня у Києві проходив чемпіонат України з фехтування на шпагах серед молоді U23.
Вихованки спортивної школи олімпійського резерву №6 міста Дніпро вибороли на цих змаганнях 3 медалі:
Вітаємо!
Джерело: управління спорту міста Дніпра.
Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсменка з Дніпропетровщини виграла Етап Кубку Європи з вітрильного спорту.
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