Зарядите гаджеты: сегодня в Днепре масштабное отключение света (АДРЕСА)

Подготовьтесь!

Сегодня, 2 мая, в Днепре в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЕК с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Автозаводская: 1-43, 45-Б, 46-48, 50, 51-А, 52-62, 64-86 (четные), 88-А, 90-Г, 92-100 (четные), 102-Б, 104, 106, 112-124 (четные), 128-136 (четные);

ул. Арабатская: 32-М, 34-А, 36-49, 51, 53, 55;

ул. Зимняя: 1-18, 20;

ул. Кленовая: 1, 3, 5, 52;

ул. Николая Погрибняка (бывшая ул. Крамского): 1, 3, 5-42, 43-А, 44-47, 51-Б;

ул. Криворожская: 1, 16, 16-А, 20, 22-Б, 24-50 (четные);

ул. Надбалковская: 4-24 (четные), 30, 38, 40-А;

ул. Павла Чубинского: 20-А;

ул. Победителей: 1-46, 47-А, 48-64, 65-А, 66-73, 75, 77, 79-81, 84-Б, 86-110 (четные);

ул. Алексея Тищика (бывшая ул. Правды): 1, 2-А, 3-19, 20-А, 21-38, 40, 42, 44-48, 49-А, 50-52, 53-А, 54-66;

ул. Пржевальского: 2-8 (четные);

ул. Рабочая: 148, 174, 176, 176-А, 178, 178-Д;

ул. Михаила Сапожникова (бывшая ул. Седова): 1-А, 2-А, 3, 4-А, 5, 7-15, 16-А, 17-20, 22;

пер. Общественный: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18-А, 19-21, 23, 27, 28-А, 29-31, 34-42 (четные);

пер. Зимний: 1-6, 8;

пер. Изюмский: 12, 14, 31-41 (нечетные), 43-А, 45, 46-А, 47, 51-А, 55-65 (нечетные), 67-А, 69-А, 71-А, 73, 75А, 77, 79, 81, 83А, 85-95 (нечетные), 109;

пер. Изюмский 2-й: 33;

пер. Николая Погрибняка (бывший пер. Крамского): 1, 4;

пер. Криворожский: 4-7, 9, 11, 13;

пер. Северный: 1-12, 14, 16;

проезд Тупиковый: 3-15 (нечетные);

проезд Шахматный: 2-9, 11, 12-А, 14, 16-21, 22-А, 23-34, 35-А, 36-47, 49-67 (нечетные);

просп. Слобожанский: 40;

туп. Криворожский: 1-А, 3-13 (нечетные), 15-А, 23-25, 27-41 (нечетные).

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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