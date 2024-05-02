Зарядите гаджеты: сегодня в Днепре масштабное отключение света (АДРЕСА)
Подготовьтесь!
Сегодня, 2 мая, в Днепре в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЕК
с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам: ул. Автозаводская: 1-43, 45-Б, 46-48, 50, 51-А, 52-62, 64-86 (четные), 88-А, 90-Г, 92-100 (четные), 102-Б, 104, 106, 112-124 (четные), 128-136 (четные); ул. Арабатская: 32-М, 34-А, 36-49, 51, 53, 55; ул. Зимняя: 1-18, 20; ул. Кленовая: 1, 3, 5, 52; ул. Николая Погрибняка (бывшая ул. Крамского): 1, 3, 5-42, 43-А, 44-47, 51-Б; ул. Криворожская: 1, 16, 16-А, 20, 22-Б, 24-50 (четные); ул. Надбалковская: 4-24 (четные), 30, 38, 40-А; ул. Павла Чубинского: 20-А; ул. Победителей: 1-46, 47-А, 48-64, 65-А, 66-73, 75, 77, 79-81, 84-Б, 86-110 (четные); ул. Алексея Тищика (бывшая ул. Правды): 1, 2-А, 3-19, 20-А, 21-38, 40, 42, 44-48, 49-А, 50-52, 53-А, 54-66; ул. Пржевальского: 2-8 (четные); ул. Рабочая: 148, 174, 176, 176-А, 178, 178-Д; ул. Михаила Сапожникова (бывшая ул. Седова): 1-А, 2-А, 3, 4-А, 5, 7-15, 16-А, 17-20, 22; пер. Общественный: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18-А, 19-21, 23, 27, 28-А, 29-31, 34-42 (четные); пер. Зимний: 1-6, 8; пер. Изюмский: 12, 14, 31-41 (нечетные), 43-А, 45, 46-А, 47, 51-А, 55-65 (нечетные), 67-А, 69-А, 71-А, 73, 75А, 77, 79, 81, 83А, 85-95 (нечетные), 109; пер. Изюмский 2-й: 33; пер. Николая Погрибняка (бывший пер. Крамского): 1, 4; пер. Криворожский: 4-7, 9, 11, 13; пер. Северный: 1-12, 14, 16; проезд Тупиковый: 3-15 (нечетные); проезд Шахматный: 2-9, 11, 12-А, 14, 16-21, 22-А, 23-34, 35-А, 36-47, 49-67 (нечетные); просп. Слобожанский: 40; туп. Криворожский: 1-А, 3-13 (нечетные), 15-А, 23-25, 27-41 (нечетные).
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
(056) 732-12-12; (095) 732-12-12; (096) 732-12-12; (073) 732-12-12. Читайте также:
Українська Русский Александра Лучка
Автор:
Новости Днепра
Сегодня 18:01
Из-за самовольной стоянки в одном из дворов Днепра пожарные с…
Новости Днепра
Сегодня 17:32
На следующей неделе начинается Евровидение. В этом году Украина будет…
Новости Днепра
Сегодня 17:01
Глава ОВА рассказал, отменят ли в Днепре комендантский час на…
Новости Днепра
Сегодня 16:27
В Днепре на Новом мосту из-за ДТП образовалась пробка.
Из-за самовольной стоянки в одном из дворов Днепра пожарные с трудом проехали к дому.
На следующей неделе начинается Евровидение. В этом году Украина будет принимать участие в конкурсе. Украину будет представлять дуэт Jerry Heil и Alyona Alyona с песней «Teresa & Maria».
Глава ОВА рассказал, отменят ли в Днепре комендантский час на Пасху.
В Днепре на Новом мосту из-за ДТП образовалась пробка.
В Днепре судили вора со стажем, который украл телевизор из McDonald's.
В Марганце на Днепропетровщине неизвестные жестоко избили мужчину.
Чаще всего для украшения яиц к Пасхе хозяйки используют термические наклейки или химические красители из магазина. Но если яйцо лопнет во время такого окрашивания – его придется попросту выкинуть, ведь краситель может попасть внутрь.
В Днепре мужчину третий раз за год останавливают патрульные за пьяное вождение.
-10%
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Акция
Консультация врача и УЗИ обследование
15%
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Акция!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!