Внутри могут быть люди: в Днепре загорелись здания на территории церкви

В пятницу, 17 мая, появились сообщения о пожаре на территории Свято-Покровского храма УПЦ МП, что на улице Воспоминаний в Самарском районе Днепра.
По словам местных, на территории церкви все в дыму, а внутри зданий, вероятно, находятся люди.
На видео, которые распространили в сети, пламени не видно, но территория храма сильно задымлена.
Пока информации о пострадавших не поступало.
Местные жители рассказали, что на территории храма якобы проживают вынужденные переселенцы.
Официальных данных от ГСЧС пока нет.
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