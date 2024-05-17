Внутри могут быть люди: в Днепре загорелись здания на территории церкви

В Днепре произошел пожар на территории храма.

В пятницу, 17 мая, появились сообщения о пожаре на территории Свято-Покровского храма УПЦ МП, что на улице Воспоминаний в Самарском районе Днепра.

По словам местных, на территории церкви все в дыму, а внутри зданий, вероятно, находятся люди.

На видео, которые распространили в сети, пламени не видно, но территория храма сильно задымлена.

Пока информации о пострадавших не поступало.

Местные жители рассказали, что на территории храма якобы проживают вынужденные переселенцы.

Официальных данных от ГСЧС пока нет.

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