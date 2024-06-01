Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Враг ночью атаковал энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины

Сегодня 08:38
просмотров

Сегодня ночью враг обстреливал Днепропетровскую область.

Новости Днепра про Враг ночью атаковал энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Этой ночью в области работала ПВО. Защитники сбили ракеты и шахеды. Враг атаковал энергетическую инфраструктуру региона. Произошло несколько пожаров. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших, — говорится в сообщении главы ОВА.

В целом, защитники неба сбили над областью 9 ракет и 10 шахедов.

По Никополю вечером оккупанты попали из артиллерии.

С обстрела и атак дронами-камикадзе в городе началось и утро. Под ударом оказалась также Покровская община. Ранены четыре человека. Среди них – 7-летняя девочка. А еще 69-летний мужчина и две женщины – 74 и 68 лет, – добавил Сергей Лысак.

Повреждены автобус, хозяйственная постройка, частный дом и двухэтажное здание.

Читайте также:

Новости Днепра про Враг ночью атаковал энергетическую инфраструктуру ДнепропетровщиныУкраїнська Новости Днепра про Враг ночью атаковал энергетическую инфраструктуру ДнепропетровщиныРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре задержаны двое горожан по подозрению в сбыте наркотиков
    Новости Днепра
    Сегодня 09:45
    В Днепре задержаны двое горожан по подозрению в сбыте наркотиков

    В Днепре полиция задержала двоих мужчин по подозрению в сбыте…

    Из плена вернулись четыре жителя Днепропетровщины
    Новости Днепра
    Вчера 20:47
    Из плена вернулись четыре жителя Днепропетровщины

    Среди 75 пленников, которые сегодня, 31 мая, вернулись домой, были…

    В Днепре на Победе после резкого падения уровня воды снова виден старый колесный пароход (ФОТО)
    Новости Днепра
    Вчера 20:04
    В Днепре на Победе после резкого падения уровня воды снова виден старый колесный пароход (ФОТО)

    На Победе снова показался из-под воды старый колесный пароход.

    В Днепре 1 июня снова будут выключать свет по графикам
    Новости Днепра
    Вчера 19:23
    В Днепре 1 июня снова будут выключать свет по графикам

    Отключения вернулись.

    Последние новости

    В Днепре задержаны двое горожан по подозрению в сбыте наркотиков
    В Днепре задержаны двое горожан по подозрению в сбыте наркотиков

    В Днепре полиция задержала двоих мужчин по подозрению в сбыте наркотиков

    Сегодня 09:45
    1
    просмотров
    Привет, лето: сегодня днепрян ждет хорошая погода
    Привет, лето: сегодня днепрян ждет хорошая погода

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине женщина столкнула медсестру с лестницы
    На Днепропетровщине женщина столкнула медсестру с лестницы

    В Днепропетровской области судили женщину, которая столкнула медсестру с лестницы.

    Вчера 21:33
    8
    просмотров
    Из плена вернулись четыре жителя Днепропетровщины
    Из плена вернулись четыре жителя Днепропетровщины

    Среди 75 пленников, которые сегодня, 31 мая, вернулись домой, были жители Днепропетровщины.

    Вчера 20:47
    9
    просмотров
    В Днепре на Победе после резкого падения уровня воды снова виден старый колесный пароход (ФОТО)
    В Днепре на Победе после резкого падения уровня воды снова виден старый колесный пароход (ФОТО)

    На Победе снова показался из-под воды старый колесный пароход.

    Вчера 20:04
    12
    просмотров
    В Днепре 1 июня снова будут выключать свет по графикам
    В Днепре 1 июня снова будут выключать свет по графикам

    Отключения вернулись.

    Вчера 19:23
    33
    просмотров
    В Кривом Роге женщина случайно упала в коммуникационный колодец
    В Кривом Роге женщина случайно упала в коммуникационный колодец

    В Кривом Роге в Днепропетровской области женщина упала в коммуникационный колодец.

    Вчера 18:45
    5
    просмотров
    Теперь официально: сколько будут платить за свет жители Днепра с 1 июня
    Теперь официально: сколько будут платить за свет жители Днепра с 1 июня

    В правительстве определились с ценой на свет с 1 июня.

    Вчера 17:57
    176
    просмотров
    Чем опасна telegram-игра Hamster Kombat и причем тут рф
    Чем опасна telegram-игра Hamster Kombat и причем тут рф

    Журналисты dnepr.info узнали, чем опасна эта игра для жителей Украины. Суть игры Игрок должен всячески развивать криптобиржу. Сделать это можно с помощью щелканья по хомяку, открывая различные вкладки и выполняя легкие задания. Чем больше будет тапов по экрану – тем…

    Вчера 17:56
    7
    просмотров
    Вдруг набросился: в Днепре экс-заключенный ограбил мужчину на остановке
    Вдруг набросился: в Днепре экс-заключенный ограбил мужчину на остановке

    В Днепре преступник набросился на мужчину, стоявшего на остановке общественного транспорта.

    Вчера 17:25
    13
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх