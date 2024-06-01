Враг ночью атаковал энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Этой ночью в области работала ПВО. Защитники сбили ракеты и шахеды. Враг атаковал энергетическую инфраструктуру региона. Произошло несколько пожаров. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших, — говорится в сообщении главы ОВА.
В целом, защитники неба сбили над областью 9 ракет и 10 шахедов.
По Никополю вечером оккупанты попали из артиллерии.
С обстрела и атак дронами-камикадзе в городе началось и утро. Под ударом оказалась также Покровская община. Ранены четыре человека. Среди них – 7-летняя девочка. А еще 69-летний мужчина и две женщины – 74 и 68 лет, – добавил Сергей Лысак.
Повреждены автобус, хозяйственная постройка, частный дом и двухэтажное здание.
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