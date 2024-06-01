Над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили вражеский БпЛА

Силы ПВО уничтожили разведывательный БПЛА.

Об этом сообщили в ВК «Восток».

По состоянию на 13:00 01.06.2024 года в Павлоградском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование «Восток» уничтожен БПЛА разведчик противника, говорится в сообщении Командования.

По предварительной информации, Защитники неба уничтожили российский «Орлан-10».

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Наши защитники сбили БПЛА в Павлоградском районе. Вероятно, это был Орлан, — добавил глава ОВА.

Сегодня мы писали о том, что враг ночью атаковал энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины

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