Над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили вражеский БпЛА

Об этом сообщили в ВК «Восток».
По состоянию на 13:00 01.06.2024 года в Павлоградском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование «Восток» уничтожен БПЛА разведчик противника, говорится в сообщении Командования.
По предварительной информации, Защитники неба уничтожили российский «Орлан-10».
Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Наши защитники сбили БПЛА в Павлоградском районе. Вероятно, это был Орлан, — добавил глава ОВА.
Сегодня мы писали о том, что враг ночью атаковал энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины
Читайте також:
Автор:
В Днепропетровской области электромонтер получил травмы на работе.
В Днепре по улице Карагандинской произошла трагедия.
В Кривом Роге произошло серьезное ДТП.
Враг ударил по энергетическим и гражданским объектам Днепропетровщины.
В Днепропетровской области электромонтер получил травмы на работе.
В Днепре по улице Карагандинской произошла трагедия.
В Кривом Роге произошло серьезное ДТП.
Враг ударил по энергетическим и гражданским объектам Днепропетровщины.
В Днепре полиция задержала двоих мужчин по подозрению в сбыте наркотиков
Сегодня ночью враг обстреливал Днепропетровскую область.
Хорошего дня, друзья!
В Днепропетровской области судили женщину, которая столкнула медсестру с лестницы.
Среди 75 пленников, которые сегодня, 31 мая, вернулись домой, были жители Днепропетровщины.
На Победе снова показался из-под воды старый колесный пароход.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!