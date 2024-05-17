Всередині можуть бути люди: у Дніпрі загорілися будівлі на території церкви - Днепр Инфо
Всередині можуть бути люди: у Дніпрі загорілися будівлі на території церкви
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Сегодня 11:08

У Дніпрі сталася пожежа на території храму.

Новости Днепра про Всередині можуть бути люди: у Дніпрі загорілися будівлі на території церкви

У п’ятницю, 17 травня, з’явилися повідомлення про пожежу на території Свято-Покровського храму УПЦ МП, що на вулиці Спогадів у Самарському районі Дніпра. 

За словами місцевих, на території церкви все у диму, а всередині будівель ймовірно перебувають люди. 

Новости Днепра про Всередині можуть бути люди: у Дніпрі загорілися будівлі на території церкви

На відео, які поширили у мережі, полум’я не видно, але територія храму сильно задимлена.

Наразі інформації про постраждалих не надходило.

Місцеві жителі розповіли, що на території храму нібито проживають вимушені переселенці.

Офіційних даних від ДСНС поки що немає. 

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Новости Днепра про Всередині можуть бути люди: у Дніпрі загорілися будівлі на території церквиУкраїнська Новости Днепра про Всередині можуть бути люди: у Дніпрі загорілися будівлі на території церквиРусский

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