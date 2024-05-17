У п’ятницю, 17 травня, з’явилися повідомлення про пожежу на території Свято-Покровського храму УПЦ МП, що на вулиці Спогадів у Самарському районі Дніпра.
За словами місцевих, на території церкви все у диму, а всередині будівель ймовірно перебувають люди.
На відео, які поширили у мережі, полум’я не видно, але територія храму сильно задимлена.
Наразі інформації про постраждалих не надходило.
Місцеві жителі розповіли, що на території храму нібито проживають вимушені переселенці.
Офіційних даних від ДСНС поки що немає.
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