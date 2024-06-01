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В Днепре на улице Карагандинской мужчина повесился в подъезде

Сегодня 12:28
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В Днепре по улице Карагандинской произошла трагедия.

Новости Днепра про В Днепре на улице Карагандинской мужчина повесился в подъезде

В собственном подъезде повесился мужчина.Его обнаружили на лестнице между третьим и 4 этажами

Об этом сообщает «Труха Днепр» в Telegram.

По предварительной информации, у мужчины могли быть психические расстройства и другие ментальные проблемы.

Все обстоятельства будут выяснять правоохранители.

В Украине действуют несколько горячих линий психологической помощи. Звонки на них бесплатные, работают они круглосуточно:

7333 – горячая линия предотвращения самоубийств;
0800100102 – горячая линия Национальной психологической ассоциации;
0 800 211 444 – линия эмоциональной поддержки МОМ.
0800332029 – линия кризисной помощи и поддержки Украинского ветеранского фонда при Минветеранов.

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