В Днепропетровской области электромонтера ударило током

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
В Днепропетровской области электромонтер во время выполнения работ был поражен электрическим током и получил ожоги. Он доставлен в больницу, — говорится в сообщении Минэнерго.
Также в министерстве рассказали о состоянии в энергетике на сегодняшний день.
Всего из-за технологического нарушения обесточены в Днепропетровской области обесточенными остаются 326 абонентов.
Ночью враг атаковал энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.
С 18.00 до 23.00 1 июня во всех регионах прогнозируются применение графиков ограничений бытовых и промышленных потребителей.
Сегодня мы писали о том, что враг ночью атаковал энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области.
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Козенко Антон
Автор:
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