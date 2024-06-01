В Днепропетровской области электромонтера ударило током

В Днепропетровской области электромонтер получил травмы на работе.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В Днепропетровской области электромонтер во время выполнения работ был поражен электрическим током и получил ожоги. Он доставлен в больницу, — говорится в сообщении Минэнерго.

Также в министерстве рассказали о состоянии в энергетике на сегодняшний день.

Всего из-за технологического нарушения обесточены в Днепропетровской области обесточенными остаются 326 абонентов.

Ночью враг атаковал энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.

С 18.00 до 23.00 1 июня во всех регионах прогнозируются применение графиков ограничений бытовых и промышленных потребителей.

Сегодня мы писали о том, что враг ночью атаковал энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области.

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