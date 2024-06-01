Привет, лето: сегодня днепрян ждет хорошая погода

Согласно прогнозам синоптиков, уже с самого утра в Днепре распогодится, и ничто не будет напоминать об облачных предрассветных часах. Без осадков! Утром температура воздуха +18°.До обеда столбики термометра будут показывать до +29°.Скорость ветра до 3 метров в секунду.

В Днепре 1 и 2 июня состоится открытие сезона-2024 в…

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