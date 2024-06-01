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Привет, лето: сегодня днепрян ждет хорошая погода

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Привет, лето: сегодня днепрян ждет хорошая погода

Согласно прогнозам синоптиков, уже с самого утра в Днепре распогодится, и ничто не будет напоминать об облачных предрассветных часах. Без осадков! Утром температура воздуха +18°.До обеда столбики термометра будут показывать до +29°.Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 1 июня: 

  • Если сегодня дождливый день, то летом будет мало дождей.
  • Быть дождливым, если слышно кукарекание петухов.
  • Если утром туман и роса – будет осенью много грибов.
  • День дождливый и пасмурный — к хорошему урожаю льна.
  • Хорошо уродит рожь, когда восход солнца был чист.

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