Привет, лето: сегодня днепрян ждет хорошая погода

Согласно прогнозам синоптиков, уже с самого утра в Днепре распогодится, и ничто не будет напоминать об облачных предрассветных часах. Без осадков! Утром температура воздуха +18°.До обеда столбики термометра будут показывать до +29°.Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 1 июня:
Читайте также:
Автор:
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
В Днепре 1 и 2 июня состоится открытие сезона-2024 в…
Отличного дня, друзья!
В Днепропетровской области судили женщину, которая столкнула медсестру с лестницы.
Среди 75 пленников, которые сегодня, 31 мая, вернулись домой, были жители Днепропетровщины.
На Победе снова показался из-под воды старый колесный пароход.
Отключения вернулись.
В Кривом Роге в Днепропетровской области женщина упала в коммуникационный колодец.
В правительстве определились с ценой на свет с 1 июня.
Журналисты dnepr.info узнали, чем опасна эта игра для жителей Украины. Суть игры Игрок должен всячески развивать криптобиржу. Сделать это можно с помощью щелканья по хомяку, открывая различные вкладки и выполняя легкие задания. Чем больше будет тапов по экрану – тем…
В Днепре преступник набросился на мужчину, стоявшего на остановке общественного транспорта.
В Днепропетровской области на некоторых местах запрещено ловить рыбу.
Пыль, пришедшая в Украину из Центральной Азии, немного ухудшила качество воздуха в Днепре.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!