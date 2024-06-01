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В Днепре задержаны двое горожан по подозрению в сбыте наркотиков

Сегодня 09:45
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В Днепре полиция задержала двоих мужчин по подозрению в сбыте наркотиков

Новости Днепра про В Днепре задержаны двое горожан по подозрению в сбыте наркотиков

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Подозреваемые делали «закладки» на территории Шевченковского района города.

30 мая на одной из улиц города оперативники криминальной полиции Днепровского районного управления полиции остановили мужчину, который подозрительным поведением привлек их внимание. В ходе проведения поверхностной проверки у злоумышленника были обнаружены слип-пакеты с наркотиками, а также мобильный телефон с фотоснимками мест тайников. Все свертки были тщательно подготовлены к сбыту, — говорится в сообщении полиции.

В этот же день правоохранители задержали 38-летнего мужчину за сбыт наркотиков на ж/м Тополь-2. У подозреваемого изъяли свертки с марихуаной.

Изъятые вещества были отправлены на экспертизу.

Новости Днепра про В Днепре задержаны двое горожан по подозрению в сбыте наркотиков

Задержанным сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 307 (незаконное приобретение, хранение особо опасных психотропных веществ в целях сбыта) УКУ.

Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.

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