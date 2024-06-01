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В Кривом Роге водитель на Jeep переехала ногу ребенку на переходе

Сегодня 11:43
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В Кривом Роге произошло серьезное ДТП.

Новости Днепра про В Кривом Роге водитель на Jeep переехала ногу ребенку на переходе

Об этом сообщает Telegram-канал СВОИ | Кривой Рог.

На улице Электрозаводской джип наехал на 11-летнюю девочку на пешеходном переходе.

Ребенок был госпитализирован с переломом стопы и ссадиной на плечи. После оказанной помощи девочку отпустили домой, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, женщина за рулем автомобиля была трезвой.

Сегодня мы писали о том, что в Никополе вражеский дрон атаковал маршрутку и среди раненых 7-летняя девочка.

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