В Кривом Роге водитель на Jeep переехала ногу ребенку на переходе

В Кривом Роге произошло серьезное ДТП.

Об этом сообщает Telegram-канал СВОИ | Кривой Рог.

На улице Электрозаводской джип наехал на 11-летнюю девочку на пешеходном переходе.

Ребенок был госпитализирован с переломом стопы и ссадиной на плечи. После оказанной помощи девочку отпустили домой, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, женщина за рулем автомобиля была трезвой.

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