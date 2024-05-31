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На Днепропетровщине женщина столкнула медсестру с лестницы

Сегодня 21:33
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В Днепропетровской области судили женщину, которая столкнула медсестру с лестницы.

Новости Днепра про На Днепропетровщине женщина столкнула медсестру с лестницы

В Кривом Роге пациентка больницы, которая столкнула медсестру с лестницы, получила наказание в Дзержинском суде города в виде штрафа – 850 гривен, пишет «Первый Криворожский».

Конфликт между пациенткой и работницей больницы возник в феврале 2024 года. Во время ссоры женщина схватила медсестру за плечи и швырнула ее с лестницы.

В суде нападавшая полностью признала свою вину и получила наказание за умышленное совершение других насильственных действий, причинивших физическую боль и не причинившую телесных повреждений, в виде штрафа в размере 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 850 гривен.

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