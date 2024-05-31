Из плена вернулись четыре жителя Днепропетровщины

Сегодня к своим родным возвращаются 75 Защитников и Защитниц, а также гражданские украинки. Оказалось, что среди бывших пленников есть жители Днепропетровщины.
На данный момент известно о 4 людях, сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.
Невероятное известие. Благодарю Президента Владимира Зеленского. Большой команде, которая сделала все, чтобы обмен случился. И будет делать дальше. Чтобы каждый, кого удерживает страна-террористка, снова ступил на родную землю, — сообщил Лысак.
Из плена освободили 37 представителей ВСУ, 21 нацгвардейца, семь пограничников, шесть терроборонцев, четыре гражданских украинки.
Известно, что за все время удалось освободить 3210 Защитников и Защитниц. В реализации 52-го обмена активно участвовали Объединенные Арабские Эмираты.
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