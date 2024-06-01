Вражеский дрон атаковал маршрутку в Никополе: среди раненых ребенок

В Никополе на Днепропетровщине вражеский FPV-дрон атаковал маршрутный автобус. Ранены 4 человека, среди которых ребенок.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Сегодня мы писали о том, что среди раненых 7-летняя девочка. А еще 69-летний мужчина и две женщины – 74 и 68 лет.
О последствиях вражеской атаки рассказал и мэр города Каменское Андрей Белоусов.
В результате последней вражеской атаки в одном из районов города есть незначительные повреждения окон в нескольких жилых домах и одном учреждении, — заявил глава города.
Ночью защитники неба уничтожили девять ракет и десять шахедов над областью.
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