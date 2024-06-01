Вражеский дрон атаковал маршрутку в Никополе: среди раненых ребенок

Враг ударил по энергетическим и гражданским объектам Днепропетровщины.

В Никополе на Днепропетровщине вражеский FPV-дрон атаковал маршрутный автобус. Ранены 4 человека, среди которых ребенок.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Сегодня мы писали о том, что среди раненых 7-летняя девочка. А еще 69-летний мужчина и две женщины – 74 и 68 лет.

О последствиях вражеской атаки рассказал и мэр города Каменское Андрей Белоусов.

В результате последней вражеской атаки в одном из районов города есть незначительные повреждения окон в нескольких жилых домах и одном учреждении, — заявил глава города.

Ночью защитники неба уничтожили девять ракет и десять шахедов над областью.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: