Школярів із Дніпра запрошують на всеукраїнський онлайн-урок із кібергігієни: деталі

Він відбудеться 21 травня для школярів 8–11 класів з усієї України. Мета уроку — підвищити обізнаність молоді про правила безпечної поведінки в інтернеті.
Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.
Зазначається, що урок проведе провідний кіберексперт Єгор Аушев на YouTube-каналі Всеукраїнської школи онлайн. На занятті розкажуть, як:
Онлайн-трансляцію можна буде переглянути ТУТ!
Коли: 21 травня о 16:00. Кому буде корисним: учням 8–11 класів. Долучайтеся та будьте в безпеці онлайн! – зазначили у МОН.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в УЦОЯО розповіли, чого чекати випускникам від НМТ у 2024 році.
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