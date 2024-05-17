Школярів із Дніпра запрошують на всеукраїнський онлайн-урок із кібергігієни: деталі

Старшокласників запрошують на всеукраїнський онлайн-урок із кібергігієни!

Він відбудеться 21 травня для школярів 8–11 класів з усієї України. Мета уроку — підвищити обізнаність молоді про правила безпечної поведінки в інтернеті.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

Зазначається, що урок проведе провідний кіберексперт Єгор Аушев на YouTube-каналі Всеукраїнської школи онлайн. На занятті розкажуть, як:

створювати надійні паролі;

відстежувати шкідливі посилання та фейки;

безпечно користуватися публічними мережами Wi-Fi.

Онлайн-трансляцію можна буде переглянути ТУТ!

Коли: 21 травня о 16:00. Кому буде корисним: учням 8–11 класів. Долучайтеся та будьте в безпеці онлайн! – зазначили у МОН.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в УЦОЯО розповіли, чого чекати випускникам від НМТ у 2024 році.

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