Більше десятка атак: від вечора й до самого ранку агресор тероризував Дніпропетровщину

З вечора і до ранку ворог бив по Нікопольщині - загалом більше десятка атак.

Запустили дрони-камікадзе по Нікополю, також місто обстріляли з «Граду». Пошкоджено багатоквартирний будинок, адмінбудівлю та мікроавтобус. Уночі окупанти двічі вдарили артилерією по Марганецькій та Мирівській громадам. Запустили близько двох десятків снарядів. Пошкоджена агрофірма.

На ранок на одне з сіл Мирівської громади спрямували дрон-камікадзе. Наслідки обстрілів наразі уточнюються.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Головне, обійшлося без постраждалих. В інших громадах області ніч минула без обстрілів. Мирного дня, – додав Лукашук.

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