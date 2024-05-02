Більше десятка атак: від вечора й до самого ранку агресор тероризував Дніпропетровщину

Запустили дрони-камікадзе по Нікополю, також місто обстріляли з «Граду». Пошкоджено багатоквартирний будинок, адмінбудівлю та мікроавтобус. Уночі окупанти двічі вдарили артилерією по Марганецькій та Мирівській громадам. Запустили близько двох десятків снарядів. Пошкоджена агрофірма.
На ранок на одне з сіл Мирівської громади спрямували дрон-камікадзе. Наслідки обстрілів наразі уточнюються.
Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.
Головне, обійшлося без постраждалих. В інших громадах області ніч минула без обстрілів. Мирного дня, – додав Лукашук.
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