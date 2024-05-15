У Дніпрі внаслідок ракетної атаки загинули двоє чоловіків, є руйнування: уточнені дані від ОВА

У середу, 15 травня, у Дніпрі чули вибух. Пізніше з’ясувалося, що над містом збили ракету.
Через падіння уламків ракети загинули чоловіки 48 і 51 року. Поранений 63-річний чоловік, лікуватиметься амбулаторно.
Внаслідок атаки пошкоджено інфраструктурний об’єкт, адмінбудівлю, притулок для тварин, п’яти- та двоповерхівки. А ще – 6 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто, лінія електропередач, уточнив начальник ОВА Лисак.
Нагадаємо, у Дніпрі внаслідок ракетного удару постраждав відомий притулок для тварин.
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Під час ракетного удару 15 травня постраждав притулок у Дніпрі.