Более десятка атак: с вечера и до самого утра агрессор терроризировал Днепропетровскую область

Запустили дроны-камикадзе по Никополю, также город обстреляли из «Града». Повреждены многоквартирный дом, админздание и микроавтобус. Ночью оккупанты дважды ударили артиллерией по Марганецкой и Мировской громадам. Запустили около двух десятков снарядов. Повреждена агрофирма.
На утро на одно из сел Мировской громады направили дрон-камикадзе. Последствия обстрелов пока уточняются.
Об этом сообщил Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.
Главное, обошлось без пострадавших. В других громадах области ночь прошла без обстрелов. Мирного дня, — добавил Лукашук.
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