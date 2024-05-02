Более десятка атак: с вечера и до самого утра агрессор терроризировал Днепропетровскую область

С вечера и до утра враг бил по Никопольщине - всего более десятка атак.

Запустили дроны-камикадзе по Никополю, также город обстреляли из «Града». Повреждены многоквартирный дом, админздание и микроавтобус. Ночью оккупанты дважды ударили артиллерией по Марганецкой и Мировской громадам. Запустили около двух десятков снарядов. Повреждена агрофирма.

На утро на одно из сел Мировской громады направили дрон-камикадзе. Последствия обстрелов пока уточняются.

Об этом сообщил Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.

Главное, обошлось без пострадавших. В других громадах области ночь прошла без обстрелов. Мирного дня, — добавил Лукашук.

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