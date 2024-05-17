Погода на 17 мая: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, утром и вечером в Днепре будут ясные, днем ожидается облачность. Без осадков! Утром температура воздуха +9°. К обеду столбики термометра будут показывать до +18°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 17 мая:
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Сегодня, 16 мая, в Украине отмечают День вышиванки. Днепр присоединился к национальному празднику.
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