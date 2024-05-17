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Погода на 17 мая: в Днепре будет облачно с прояснениями

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 17 мая: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, утром и вечером в Днепре будут ясные, днем ожидается облачность. Без осадков! Утром температура воздуха +9°. К обеду столбики термометра будут показывать до +18°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 17 мая: 

  • Звезды 17 мая спрятались — будет дождь.
  • Какая погода с утра, таким и лето будет.
  • Рябина зацвела — к щедрому урожаю яблок.

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