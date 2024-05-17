Погода на 17 мая: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, утром и вечером в Днепре будут ясные, днем ожидается облачность. Без осадков! Утром температура воздуха +9°. К обеду столбики термометра будут показывать до +18°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Демонтируют стелу, расположенную на въезде в Днепр со стороны Слобожанского…

Аварийную стелу на въезде в Днепр на Слобожанском проспекте снесут Демонтируют стелу, расположенную на въезде в Днепр со стороны Слобожанского проспекта. 3 просмотров

«Летние» улицы в Днепре: от Июньской до Клубничной и где они находятся Две недели осталось до наступления календарного лета в Днепре. Но есть ряд жителей города у которых лето – круглый год, потому что живут они на улицах с названиями, связанными с летом и самой теплой порой года. 9 просмотров

В Днепре 17-летний парень выстрелил в соседа: пострадавший умер 11 мая в Днепре 17-летний парень выстрелил в 39-летнего мужчину. Сегодня, 16 мая, пострадавший умер в больнице. 6 просмотров