Спортсмени з Дніпра вибороли 10 медалей на Кубку Європи з рукопашного бою

27 та 28 квітня у місті Імелін (Польща) проходив Кубок Європи з рукопашного бою IBF серед юнаків та юніорів.
Спортсмени з Дніпра вибороли на цих змаганнях 10 медалей.
Про це повідомили в управлінні спорту міста Дніпра.
Так, вихованці спортивної школи №7 здобули:
Нагадаємо, раніше ми писали, що представниця Дніпропетровщини стала срібною призеркою чемпіонату Європи з веслування.
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