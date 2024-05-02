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  • Спортсмени з Дніпра вибороли 10 медалей на Кубку Європи з рукопашного бою

Спортсмени з Дніпра вибороли 10 медалей на Кубку Європи з рукопашного бою

Сьогодні 10:00
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Вітаємо!

Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 10 медалей на Кубку Європи з рукопашного бою

27 та 28 квітня у місті Імелін (Польща) проходив Кубок Європи з рукопашного бою IBF серед юнаків та юніорів.

Спортсмени з Дніпра вибороли на цих змаганнях 10 медалей.

Про це повідомили в управлінні спорту міста Дніпра.

Так, вихованці спортивної школи №7 здобули:

  • Золото – Левчук Єлизавета;
  • Золото – Кашинський Гліб;
  • Золото – Куріліна Емілія;
  • Срібло та дві бронзи – Рева Максим;
  • Срібло – Дзюба Марко;
  • Срібло – Проскура Іван;
  • Срібло – Сіденко Катерина;
  • Бронза – Хричов Роман.

Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 10 медалей на Кубку Європи з рукопашного бою

Нагадаємо, раніше ми писали, що представниця Дніпропетровщини стала срібною призеркою чемпіонату Європи з веслування.

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Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 10 медалей на Кубку Європи з рукопашного боюУкраїнська

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