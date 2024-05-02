Спортсмени з Дніпра вибороли 10 медалей на Кубку Європи з рукопашного бою

Вітаємо!

27 та 28 квітня у місті Імелін (Польща) проходив Кубок Європи з рукопашного бою IBF серед юнаків та юніорів.

Спортсмени з Дніпра вибороли на цих змаганнях 10 медалей.

Про це повідомили в управлінні спорту міста Дніпра.

Так, вихованці спортивної школи №7 здобули:

Золото – Левчук Єлизавета;

Золото – Кашинський Гліб;

Золото – Куріліна Емілія;

Срібло та дві бронзи – Рева Максим;

Срібло – Дзюба Марко;

Срібло – Проскура Іван;

Срібло – Сіденко Катерина;

Бронза – Хричов Роман.

Нагадаємо, раніше ми писали, що представниця Дніпропетровщини стала срібною призеркою чемпіонату Європи з веслування.

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