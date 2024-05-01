Представниця Дніпропетровщини стала срібною призеркою чемпіонату Європи з веслування

Вітаємо Анастасію та її тренерів!

Спортсменка з Дніпропетровщини Анастасія Коженкова стала срібною призеркою чемпіонату Європи з академічного веслування у складі української парної четвірки.

Про це повідомляє Відділення НОК України в Дніпропетровській області.

Зазначається, що змагання проходили в угорському містечку Сегед. Представниця Дніпропетровщини фінішувала другою у компанії з Наталею Довгодько, Катериною Дудченко й Дариною Верхогляд.

Пропустили попереду себе наші дівчата лише човен з Великої Британії, а залишили позаду четвірку з Німеччини. Вітаємо Анастасію та її тренерів з важливою нагородою! – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсмени з Дніпра вибороли 6 медалей на чемпіонаті України з бадмінтону.

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