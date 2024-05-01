Представительница Днепропетровщины стала серебряным призером чемпионата Европы по гребле

Спортсменка с Днепропетровщины Анастасия Коженкова стала серебряным призером чемпионата Европы по академической гребле в составе украинской парной четверки.
Об этом сообщает отделение НОК Украины в Днепропетровской области.
Отмечается, что соревнования проходили в венгерском городке Сегед. Представительница Днепропетровщины финишировала второй в компании с Натальей Довгодько, Екатериной Дудченко и Дарьей Верхогляд.
Пропустили впереди себя наши девушки лишь лодку из Великобритании, а оставили позади четверку из Германии. Поздравляем Анастасию и ее тренеров с важной наградой! — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что спортсмены из Днепра завоевали 6 медалей на чемпионате Украины по бадминтону.
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