Спортсмены из Днепра завоевали 10 медалей на Кубке Европы по рукопашному бою

27 и 28 апреля в городе Имелин (Польша) проходил Кубок Европы по рукопашному бою IBF среди юношей и юниоров.
Спортсмены из Днепра завоевали на этих соревнованиях 10 медалей.
Об этом сообщили в управлении спорта города Днепр.
Так, воспитанники спортивной школы №7 получили:
Напомним, ранее мы писали, что представительница Днепропетровщины стала серебряным призером чемпионата Европы по гребле.
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