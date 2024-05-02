Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Спортсмены из Днепра завоевали 10 медалей на Кубке Европы по рукопашному бою

Сегодня 10:00
просмотров

Поздравляем!

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 10 медалей на Кубке Европы по рукопашному бою

27 и 28 апреля в городе Имелин (Польша) проходил Кубок Европы по рукопашному бою IBF среди юношей и юниоров.

Спортсмены из Днепра завоевали на этих соревнованиях 10 медалей.

Об этом сообщили в управлении спорта города Днепр.

Так, воспитанники спортивной школы №7 получили:

  • Золото — Левчук Елизавета;
  • Золото — Кашинский Глеб;
  • Золото — Курилина Эмилия;
  • Серебро и две бронзы — Рева Максим;
  • Серебро — Дзюба Марко;
  • Серебро — Проскура Иван;
  • Серебро — Сиденко Екатерина;
  • Бронза — Хричев Роман.

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 10 медалей на Кубке Европы по рукопашному бою

Напомним, ранее мы писали, что представительница Днепропетровщины стала серебряным призером чемпионата Европы по гребле.

Читайте также:

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 10 медалей на Кубке Европы по рукопашному боюУкраїнська Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 10 медалей на Кубке Европы по рукопашному боюРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре на Победе самодельная стоянка мешала проехать пожарным машинам
    Новости Днепра
    Сегодня 18:01
    В Днепре на Победе самодельная стоянка мешала проехать пожарным машинам

    Из-за самовольной стоянки в одном из дворов Днепра пожарные с…

    ТОП самых популярных украинских песен на Евровидении: вспомнили, как они звучат
    Новости Днепра
    Сегодня 17:32
    ТОП самых популярных украинских песен на Евровидении: вспомнили, как они звучат

    На следующей неделе начинается Евровидение. В этом году Украина будет…

    Будет ли в Днепре и области комендантский час на Пасху
    Новости Днепра
    Сегодня 17:01
    Будет ли в Днепре и области комендантский час на Пасху

    Глава ОВА рассказал, отменят ли в Днепре комендантский час на…

    В Днепре Новый мост «стоит» в пробках: в чем дело
    Новости Днепра
    Сегодня 16:27
    В Днепре Новый мост «стоит» в пробках: в чем дело

    В Днепре на Новом мосту из-за ДТП образовалась пробка.

    Последние новости

    В Днепре на Победе самодельная стоянка мешала проехать пожарным машинам
    В Днепре на Победе самодельная стоянка мешала проехать пожарным машинам

    Из-за самовольной стоянки в одном из дворов Днепра пожарные с трудом проехали к дому.

    Сегодня 18:01
    8
    просмотров
    ТОП самых популярных украинских песен на Евровидении: вспомнили, как они звучат
    ТОП самых популярных украинских песен на Евровидении: вспомнили, как они звучат

    На следующей неделе начинается Евровидение. В этом году Украина будет принимать участие в конкурсе. Украину будет представлять дуэт Jerry Heil и Alyona Alyona с песней «Teresa & Maria».

    Сегодня 17:32
    1
    просмотров
    Будет ли в Днепре и области комендантский час на Пасху
    Будет ли в Днепре и области комендантский час на Пасху

    Глава ОВА рассказал, отменят ли в Днепре комендантский час на Пасху.

    Сегодня 17:01
    4
    просмотров
    В Днепре Новый мост «стоит» в пробках: в чем дело
    В Днепре Новый мост «стоит» в пробках: в чем дело

    В Днепре на Новом мосту из-за ДТП образовалась пробка.

    Сегодня 16:27
    6
    просмотров
    В Днепре вор-рецидивист украл телевизоры из McDonald’s и парикмахерской
    В Днепре вор-рецидивист украл телевизоры из McDonald’s и парикмахерской

    В Днепре судили вора со стажем, который украл телевизор из McDonald's.

    Сегодня 16:12
    1
    просмотров
    Всю ночь пролежал без сознания на улице: в Днепре спасают мужчину, которого жестоко избили
    Всю ночь пролежал без сознания на улице: в Днепре спасают мужчину, которого жестоко избили

    В Марганце на Днепропетровщине неизвестные жестоко избили мужчину.

    Сегодня 15:31
    1
    просмотров
    Как в Днепре на Пасху и в поминальные дни будет работать общественный транспорт
    Как в Днепре на Пасху и в поминальные дни будет работать общественный транспорт

    Важная информация!

    Сегодня 15:00
    4
    просмотров
    ТОП-6 натуральных красителей для яиц в домашних условиях: инструкция
    ТОП-6 натуральных красителей для яиц в домашних условиях: инструкция

    Чаще всего для украшения яиц к Пасхе хозяйки используют термические наклейки или химические красители из магазина. Но если яйцо лопнет во время такого окрашивания – его придется попросту выкинуть, ведь краситель может попасть внутрь.

    Сегодня 14:35
    4
    просмотров
    Скутерист из Днепра в третий раз за год попался патрульным пьяным за рулем
    Скутерист из Днепра в третий раз за год попался патрульным пьяным за рулем

    В Днепре мужчину третий раз за год останавливают патрульные за пьяное вождение.

    Сегодня 14:12
    3
    просмотров
    В Днепре водитель маршрутки №106 пытался «выкурить» пассажиров (ВИДЕО)
    В Днепре водитель маршрутки №106 пытался «выкурить» пассажиров (ВИДЕО)

    Бывает и такое.

    Сегодня 14:11
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх