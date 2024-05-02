Спортсмены из Днепра завоевали 10 медалей на Кубке Европы по рукопашному бою

Напомним, ранее мы писали, что представительница Днепропетровщины стала серебряным призером чемпионата Европы по гребле.

Об этом сообщили в управлении спорта города Днепр.

Спортсмены из Днепра завоевали на этих соревнованиях 10 медалей.

27 и 28 апреля в городе Имелин (Польша) проходил Кубок Европы по рукопашному бою IBF среди юношей и юниоров.

В Днепре на Новом мосту из-за ДТП образовалась пробка.

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