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  • Знущалися з літніх родичів: у Кам’янському під суд підуть три домашні тирани

Знущалися з літніх родичів: у Кам’янському під суд підуть три домашні тирани

Сьогодні 19:31
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Домашніх тиранів судитимуть в Кам'янському.

Новости Днепра про Знущалися з літніх родичів: у Кам'янському під суд підуть три домашні тирани

У Кам’янському на Дніпропетровщині онук, зять та син постануть перед судом за знущання з літніх родичів. 

Як розповіли поліцейські, це три різних випадки.

90-річну бабусю систематично кривдив її 41-річний онук, провокуючи конфлікти з нею. Ще одну жительку Кам’янського – 82-річну жінку ображав 58-річний зять. А 38-річний син знущався зі своєї 64-річної мами. У всіх випадках підозрювані психологічно мордували своїх літніх родичів

Правоохоронці вжили всіх можливих заходів, аби утихомирити домашніх тиранів. Проти кривдників були складені протоколи, до них застосовувалися спеціальні заходи, такі як термінові заборонні приписи. Це тимчасово припиняло їхню діяльність, проте вони знову продовжували ображати своїх родичів. Нарешті, потерпілі не витримали психологічного тиску і звернулись із заявами до поліції.

За фактами домашнього насильства слідчі відкрили кримінальні провадження, трьом кривдникам повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

За вчинення домашнього насильства передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Якщо ви страждаєте від домашнього насильства – не мовчіть, а своєчасно зверніться до поліції”, – нагадують в управлінні Національної поліції.

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Новости Днепра про Знущалися з літніх родичів: у Кам'янському під суд підуть три домашні тираниУкраїнська

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