Издевались над пожилыми родственниками: в Каменском под суд пойдут три домашних тирана

В Каменском на Днепропетровщине внук, зять и сын предстанут перед судом за издевательство над пожилыми родственниками.
Как рассказали полицейские, это три разных случая.
90-летнюю бабушку систематически обижал ее 41-летний внук, провоцируя конфликты с ней. Еще одну жительницу Каменского – 82-летнюю женщину оскорблял 58-летний зять. А 38-летний сын издевался над своей 64-летней матерью. Во всех случаях подозреваемые психологически мордовали своих пожилых родственников
Правоохранители приняли все возможные меры, чтобы утихомирить домашних тиранов. Против обидчиков были составлены протоколы, к ним применялись специальные меры, такие как срочные запретительные предписания. Это временно прекращало их деятельность, но они снова продолжали оскорблять своих родственников. Наконец потерпевшие не выдержали психологического давления и обратились с заявлениями в полицию.
По фактам домашнего насилия следователи открыли уголовные производства, трем обидчикам сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины.
За совершение домашнего насилия предусмотрена административная и уголовная ответственность. Если вы страдаете домашним насилием – не молчите, а своевременно обратитесь в полицию”, – напоминают в управлении Национальной полиции.
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