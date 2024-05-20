Каракурт і тарантул: на Дніпропетровщині помітили отруйних павуків

У Дніпропетровській області помітили отруйних павуків, укуси яких можуть бути смертельними.

Отруйного південно-руського тарантула побачив в селі Криничанського району мешканець нашої області Дмитро. Він розповів, що стикнувся з ним біля будинку.

“Це було у нас в області Дніпропетровській, Криничанський район, це в селі було. Ввечері просто побачили павука, який не хотів йти від дверей, намагався зайти в будівлю. Ледь відігнали його. Це був південноросійський тарантул, їх ще називають павук-вовк. Коли відганяв від будинку того павука, то було видно, що агресивно поводився”, – розповів Дмитро.

Про це повідомляє “Суспільне”.

За словами зоолога Євгена Буяновера, південноруський тарантул не несе сильної загрози. Але спеціально турбувати його не варто. Укус цього павука такий же болючий як і укус бджоли або оси.

“Тарантули – різновид великих павуків, вони близько 4 сантиметрів у довжину. Їхнє тіло густо вкрите волосками коричневого кольору. Вони майже не плетуть павутиння, а ловлять здобич із засідки. Ті тарантули, що водяться у нас – південноруські тарантули, – вони не мають смертельної небезпеки для людини. Вони отруйні, але їхня отрута не небезпечніше, ніж укус оси або бджоли”, – розповів зоолог Євген Буяновер.

Доктор біологічних наук ДНУ ім. О. Гончара Кирил Голобородько додав, що в нашій області, крім отруйного південноруського тарантула, можна зустріти і каракурта або чорну вдову. Він дуже небезпечний, адже від його укусу можна загинути.

“Для Дніпропетровської області серед майже 700 видів різних павуків у нас зафіксовано всього два отруйні види. Це так званий каракурт або чорна вдова, найотруйніший вид української фауни. По Європі десь до 3% смертності від укусу такого павука”, – розповів Кирило Голобородько.

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