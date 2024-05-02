У Дніпрі напередодні Великодня несподівано різко знизилися ціни на яйця

У Дніпрі перед Великоднем знизилися ціни на яйця.

У супермаркетах Дніпра впали ціни на яйця. Це трапилося перед Великоднем, коли зазвичай їхня вартість стрімко зростає, втім цього року ситуація протилежна. Ще в середині квітня розпочалося поступове здешевшання, яке триває і досі.

Лише кілька тижнів тому десяток яєць коштував на 10 гривень більше, аніж наразі. Несподіване здешевлення фахівці пояснюють зменшенням споживання продукту українцями та збільшенням пропозицій від приватних домогосподарств.

Також вплинула заборона на експорт яєць до Польщі та сусідніх країн, через що більше товару залишається в Україні, тому птахофабрикам доводиться розпродавати продукт за низькими цінами.

Наразі у супермаркетах Дніпра десяток яєць можна придбати за 26-30 грн, а подекуди їхня вартість знизилися майже до 20 гривень за 10 штук.

Ціни в мережевих магазинах – АТБ, Сільпо чи Варусі майже однакові.

Традиційно вартість залежить від категорії та виробника. Більш преміальні яйця продають по 40 гривень, поштучно можна придбати і за 2,10, хоча лише минулого тижня їх продавали мінімум за 2,90 грн.

За даними Союзу птахівників, внутрішнє споживання значно впало – приблизно на мільярд яєць на рік. Це й зумовлює таке здешевшання. А через велику пропозицію, вартість товару не підвищилася навіть перед Великоднем, коли попит на яйця значно зростає.

Експерти зазначають, що поки що підвищення ціни не очікується. Позаяк на ринок повертаються приватні домогосподарства, тож пропозиція буде ще більшою, відповідно вартість сильно не зросте.

Водночас очікувати подальшого зниження цін теж не варто.

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