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У місті на Дніпропетровщині з’явилася вулиця-вишиванка (ФОТО)

Сьогодні 10:30
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На Дніпропетровщині з'явилася вулиця-вишиванка.

Новости Днепра про У місті на Дніпропетровщині з'явилася вулиця-вишиванка (ФОТО)

У Жовтих Водах на Дніпропетровщині у місцевому парку на одній із алей намалювали вишиванку. Це зробили студенти та викладачі Бахмутського педагогічного фахового коледжу під час патріотичної стріт-арт акції “Вишиванка-код нації”, йдеться у дописі в Facebook-сторінці “Підслухано у Жовтих Водах”.
 

Відтепер у парку Слави на центральній алеї від вулиці Героїв України до пам’ятника славетним козакам, є величезна “вишиванка”, яку розфарбували учасники акції.

Новости Днепра про У місті на Дніпропетровщині з'явилася вулиця-вишиванка (ФОТО)

Новости Днепра про У місті на Дніпропетровщині з'явилася вулиця-вишиванка (ФОТО)

Нагадаємо, у Дніпрі до Дня вишиванки одягли пам’ятник Шевченка у вишитий жупан. Також вулицями міста їздило патрульне авто оздоблене вишивкою. 

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Новости Днепра про У місті на Дніпропетровщині з'явилася вулиця-вишиванка (ФОТО)Українська

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