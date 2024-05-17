У місті на Дніпропетровщині з’явилася вулиця-вишиванка (ФОТО)

На Дніпропетровщині з'явилася вулиця-вишиванка.

Facebook-сторінці “Підслухано у Жовтих Водах”. У Жовтих Водах на Дніпропетровщині у місцевому парку на одній із алей намалювали вишиванку. Це зробили студенти та викладачі Бахмутського педагогічного фахового коледжу під час патріотичної стріт-арт акції “Вишиванка-код нації”, йдеться у дописі в“Підслухано у Жовтих Водах”.

Відтепер у парку Слави на центральній алеї від вулиці Героїв України до пам’ятника славетним козакам, є величезна “вишиванка”, яку розфарбували учасники акції.

Нагадаємо, у Дніпрі до Дня вишиванки одягли пам’ятник Шевченка у вишитий жупан. Також вулицями міста їздило патрульне авто оздоблене вишивкою.

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