Де у Дніпрі продають найдешевшу редиску: огляд цін

Цей продукт має дуже низьку калорійність!



Редиска – це популярний сезонний овоч із гострим пікантним смаком. Багато українців їдять його як самостійний продукт або додають у салати. Редиска не особливо багата на мінерали, зате в ній є вітамін С; вітаміни групи В; калій; антиоксиданти.

Ми вирішили дізнатися, де у Дніпрі продають найдешевшу редиску.

Так, у супермаркетах ціни за кілограм майже однакові: в “АТБ” – 30,95 грн; у “Сільпо” – 31 грн; у “Варусі” – 39,90 грн.

На стихійних ринках ціни коливаються від 20 до 50 грн за кілограм – усе залежить від якості редиски.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі вже продають молоду картоплю та молоді кабачки. Ціни дивіться ТУТ і ТУТ!

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