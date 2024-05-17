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У Дніпрі на Слобожанському проспекті знайшли гранату: коментар поліції

Сьогодні 09:53
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Якщо ви помітили підозрілі предмети, у жодному разі не чіпайте їх, а телефонуйте “101” чи “102”!
Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському проспекті знайшли гранату: коментар поліції

Фото умовне.

У Дніпрі на Слобожанському проспекті містяни знайшли гранату. На місце одразу викликали правоохоронців. Зазначається, що, попередньо, це була граната Ф-1.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції.

Журналісту dnepr.info речниця Дніпровського районного управління поліції Аліна Стадник повідомила, що інформація зафіксована, на місці правоохоронці вилучили корпус гранати.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі перевіряли інформацію про вибухівку у військкоматах.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському проспекті знайшли гранату: коментар поліціїУкраїнська

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