У Дніпрі на Слобожанському проспекті знайшли гранату: коментар поліції

У Дніпрі на Слобожанському проспекті містяни знайшли гранату. На місце одразу викликали правоохоронців. Зазначається, що, попередньо, це була граната Ф-1.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції.
Журналісту dnepr.info речниця Дніпровського районного управління поліції Аліна Стадник повідомила, що інформація зафіксована, на місці правоохоронці вилучили корпус гранати.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі перевіряли інформацію про вибухівку у військкоматах.
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