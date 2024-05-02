В Днепре в канун Пасхи неожиданно резко снизились цены на яйца

В Днепре перед Пасхой снизились цены на яйца.

В супермаркетах Днепра упали цены на яйца. Это произошло перед Пасхой, когда обычно их стоимость стремительно растет, впрочем, в этом году ситуация противоположная. Еще в середине апреля началось постепенное удешевление, которое продолжается до сих пор.

Только несколько недель назад десяток яиц стоил на 10 гривен больше, чем сейчас. Неожиданное удешевление специалисты объясняют уменьшением потребления продукта украинцами и увеличением предложений от частных домохозяйств.

Также повлиял запрет на экспорт яиц в Польшу и соседние страны, из-за чего больше товара остается в Украине, поэтому птицефабрикам приходится распродавать продукт по низким ценам.

В супермаркетах Днепра десяток яиц можно приобрести за 26-30 грн, а в некоторых случаях их стоимость снизилась почти до 20 гривен за 10 штук.

Цены в сетевых магазинах – АТБ, Сильпо или Варусе почти одинаковы.

Традиционно, стоимость зависит от категории и производителя. Более премиальные яйца продают по 40 гривен за десяток, поштучно можно приобрести и за 2,10, хотя только на прошлой неделе их продавали минимум за 2,90 грн.

По данным Союза птицеводов, внутреннее потребление значительно упало – примерно на миллиард яиц в год. Это и обуславливает такое удешевление. А из-за большого предложения стоимость товара не повысилась даже перед Пасхой, когда спрос на яйца обычно значительно растет.

Эксперты отмечают, что пока повышение цены не ожидается. Поскольку на рынок возвращаются частные домохозяйства, предложение будет еще больше, соответственно стоимость сильно не возрастет.

В то же время ждать дальнейшего снижения цен тоже не стоит.

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