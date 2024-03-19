«Катаемся с мишками»: в Днепре появился «мимишный» автобус

На маршруте №157, который следует через проспект Ивана Мазепы в жилой массив Сокол-2, курсирует автобус, перевозящий игрушечных мишек. На это обратила внимание жительница Днепра Татьяна.
С мишками катаемся в 157 автобусе по проспекту Мазепы, — пишет женщина в местном Facebook-сообществе.
Десяток плюшевых игрушек поселились на входе в салон.
Горожане предположили, что это «музей потерянных игрушек», оставшихся после пассажиров автобуса, но в комментариях заверили, что все мишки и другие плюшевые животные принадлежат водителю.
Днепрянам так понравилась инициатива водителя, что они обещают принести игрушку, чтобы пополнить коллекцию.
Заметим, что не весь общественный транспорт вызывает такие положительные эмоции. Ранее жительница Днепра пожаловалась на маршрутку №32, где, по мнению пассажирки, «перевозят скот, а не людей».
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