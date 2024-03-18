В смертельной аварии с маршруткой на трассе у Днепра погиб известный фермер

Во время смертельного ДТП 17 марта погиб фермер из Днепропетровщины Виктор Гнилов, сообщает профильное издание «Фермер Приднепровья».
О смерти Виктора сообщил председатель Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Межевского района Петр Ляхович.
42-летний мужчина ехал в маршрутке вместе со своей женой Ярославой, которая сейчас находится в реанимации. Виктор один из пяти погибших в результате ДТП.
У нас погиб 42-летний фермер, отец двоих детей Виктор Гнилов из Новогригорьевки Межевской ОТГ, его жена Ярослава попала в больницу. Виктор Николаевич был очень красивым, активным и сознательным человеком, участвовал во всех мероприятиях, проводимых районной и областной Ассоциацией фермеров, в том числе и в протестных акциях в Киеве. Он хорошо хозяйничал в своем небольшом ФХ «Виктория 2020», постоянно помогал воинам ВСУ. Не было ни одного случая, когда Виктор Николаевич не присоединился бы к очередному собранию. Искренние соболезнования жене Ярославе, детям, всем родным и близким Виктора Гнилова, – сказал Петр Ляхович.
Напомним, 17 марта вблизи Песчанки Новомосковского района произошло смертельное ДТП. 61-летний водитель маршрутки, следовавшей из Днепра, не справился с управлением, выехал за пределы дороги, из-за чего микроавтобус, где было 18 пассажиров, взлетел в кювет и опрокинулся. 13 человек получили ранения разной степени тяжести, а пять — погибли.
Правоохранители открыли уголовное производство по данному факту.
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