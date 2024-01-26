“Таке враження, що вночі перевозили худобу”: мешканка Дніпра поскаржилася на стан маршрутки №32

Сьогодні, 26 січня, мешканка Дніпра поскаржилася у соцмережі на стан маршрутки №32. Жінка написала, що у салоні було брудно та неприємно пахло. Крім того, вона зазначила, що “сидіння перекошені”.
Таке враження, що вночі перевозили худобу, а на ранок поставили на маршрут, – зазначила містянка.
Пізніше представник перевізника ТОВ “Технополіс” відреагував на скаргу та зазначив, що “автобус буде знятий з лінії для усунення неполадок”.
Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканка Дніпра поскаржилася, що по місту їздить тролейбус з “діркою”.
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