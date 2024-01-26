Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • “Таке враження, що вночі перевозили худобу”: мешканка Дніпра поскаржилася на стан маршрутки №32

“Таке враження, що вночі перевозили худобу”: мешканка Дніпра поскаржилася на стан маршрутки №32

Сьогодні 10:32
просмотров

Перевізник відреагував на скаргу дніпрянки.

Новости Днепра про


Сьогодні, 26 січня, мешканка Дніпра поскаржилася у соцмережі на стан маршрутки №32. Жінка написала, що у салоні було брудно та неприємно пахло. Крім того, вона зазначила, що “сидіння перекошені”.

Таке враження, що вночі перевозили худобу, а на ранок поставили на маршрут, – зазначила містянка.

Новости Днепра про

Пізніше представник перевізника ТОВ “Технополіс” відреагував на скаргу та зазначив, що “автобус буде знятий з лінії для усунення неполадок”.

Новости Днепра про

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканка Дніпра поскаржилася, що по місту їздить тролейбус з “діркою”.

Читайте також:

Новости Днепра про Українська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Омбудсмен розповів, чи буде в Україні мобілізація людей із інвалідністю
Новини Дніпра
Сьогодні 10:00
Омбудсмен розповів, чи буде в Україні мобілізація людей із інвалідністю

Зараз в Україні готують новий законопроєкт про мобілізацію.

Мешканцям Дніпра відтепер можна брати домашніх тварин в укриття і не боятися, що їх не пустять
Новини Дніпра
Сьогодні 09:26
Мешканцям Дніпра відтепер можна брати домашніх тварин в укриття і не боятися, що їх не пустять

Тепер недопуск в укриття з твариною є порушенням!

Без батька тепер двоє дітей: на війні загинув газовик з Дніпропетровської області
Новини Дніпра
Вчора 22:00
Без батька тепер двоє дітей: на війні загинув газовик з Дніпропетровської області

Війна забрала життя мешканця Дніпропетровської області.

Штрих-кіт та солодка булочка: в АТБ Дніпра “влаштували” котоакцію (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Вчора 21:00
Штрих-кіт та солодка булочка: в АТБ Дніпра “влаштували” котоакцію (ВІДЕО)

Котик з дніпровського АТБ розчулив мережу.

Наверх