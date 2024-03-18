На Днепропетровщине возросло количество больных острыми кишечными инфекциями

За последнюю неделю в Днепропетровской области заболеваемость острыми кишечными инфекциями выросла на 9 случаев. Такие данные сообщает Днепропетровский областной центр контроля и профилактики болезней.
По данным центра, только за период с 8 по 14 марта зарегистрировано 85 случаев заболевания, среди которых более половины (56,5%) это дети до 17 лет. Однако в настоящее время среднегодовые показатели не превышены.
В больницы Днепропетровщины также обратилось 5 пострадавших от бешенства. Все получают лечебно-профилактическую иммунизацию.
В лабораторном центре Минздрава сообщили, что за неделю зарегистрировали 11 411 случаев острых респираторных вирусных инфекций, что на 4,5% больше предыдущей недели. В то время заболеваемость коронавирусом снизилась на 17,4%.
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