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Словно медуза в небе: на Днепропетровщине заметили необычное явление

Сегодня 13:33
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В Днепропетровской области продолжается миграция журавлей.

Новости Днепра про Словно медуза в небе: на Днепропетровщине заметили необычное явление

Вблизи Верхнеднепровска на Днепропетровщине заметили необычное явление.

Огромную стаю возвращающихся из теплых краев журавлей сфотографировали местные жители.

Сегодня очень мощная миграция серых журавлей. За полчаса больше тысячи особей. Где-то отдыхали в Херсонской области перед рывком. Верхнеднепровск, – написал местный житель Владимир в Facebook-сообществе «Птицы Украины».

Клин журавлей напоминал своими контурами медузу.

Весной первые пролетные журавли могут появляться в Украине в начале или середине февраля, однако в большинстве областей это происходит преимущественно во второй декаде марта. Массовой их миграция становится в конце марта – первой половине апреля и уже с меньшей интенсивностью может продолжаться даже до конца мая.

Птиц видели в соседних областях – Кировоградской, Полтавской и Херсонской. Тысячи пернатых возвращаются в Украину после зимовки в тёплых краях.

Напомним, в Днепре на реке сняли необычных «рогатых» птиц, кокетничающих между собой. А раньше в Днепре черная ворона возглавила стаю белых цапель: фотограф сфотографировал странный союз на камеру.

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