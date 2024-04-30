С мая аграрии Днепропетровщины смогут получить субсидию на землю

С первого мая в Государственном аграрном реестре начнется подача заявок на отдельную бюджетную субсидию на обрабатываемые угодья для аграриев с деоккупированных территорий и территорий, на которых завершены боевые действия.
Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.
Отмечается, что средства в размере 8 тыс. грн на 1 га будут предоставляться производителям сельскохозяйственной продукции, имеющим в собственности или пользовании до 120 га земель сельскохозяйственного назначения.
Помощь смогут получить сельхозтоваропроизводители отдельных районов Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей. Районы определены согласно приказу Минреинтеграции от 22 декабря 2022 года №309.
На Днепропетровщине это:
Важно: заявки будут приниматься в Государственном аграрном реестре до 30 июня 2024 года.
Поддержка предоставляется в соответствии с Порядком использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для оказания поддержки фермерским хозяйствам и другим производителям сельскохозяйственной продукции, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины, — отметили в Минагрополитики.
Напомним, ранее мы писали, что с апреля осуществляется перерасчет пенсий для работающих пенсионеров Днепра: когда они получат повышенные выплаты.
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