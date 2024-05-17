В Павлограде мужчина нашел в шахте слепок древнего существа

Житель Павлограда во время работы нашел камень со следом неизвестного существа.

О найденном историческом артефакте Александр Байрак сообщил на своей странице в Facebook. Он показал фото, под которым согласился с комментатором, что слепок похож на останки морского жителя.

Точно не известно, действительно ли это так. Ведь слепок похож и на следы от растения. Также не установлен его возраст.

Александр Байрак не сообщил, сохранит ли артефакт себе или передаст в музей для исследования.

Напомним, ранее мы писали, что в городе на Днепропетровщине появилась улица-вышиванка (ФОТО).

Читайте также:

Українська Русский

Автор: