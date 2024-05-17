Чудо природы: как выглядит Криворожский гранд-каньон весной (ФОТО)

Пейзажи Криворожья всегда привлекали любителей туризма. Недавно в Facebook фотографиями уникального Криворожского гранд-каньона поделилась жительница Кривого Рога.
Криворожский Гранд-каньон. 11.05.24г.”, — написала Виктория Тротнер на своей странице в Facebоok и опубликовала видео и фото.
Криворожский гранд-каньон – уникальное техногенное явление. Там между высокими отвалами протекает река Ингулец, а его расстояние достигает более двух километров.
Расположен гранд-каньон возле поселка Рудничное. Доехать до него можно автобусом 244 из 9 квартала ЮГОКа.
Напомним, ранее мы писали, как выглядели интернет-клубы в Днепре в конце 1990-х.
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