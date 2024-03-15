У Дніпрі на річці зазняли незвичних “рогатих” пташок, які кокетують між собою (ФОТО)

У Дніпрі помітили незвичних пташок, які кокетували між собою.

У Дніпрі біля річки помітили незвичних пташок. Фотографу вдалося зазняти процес “кокетування” двох пернатих.

Весна! А як же весною та без кохання та “букетно-цукеркового етапу”. На фото початок шлюбного танку пірникози великої. Пташки дарують одна одній цукерочки, потім молотять лапами так, що із води вилітають. Класичній фінал – парний біг по воді ніколи ще не бачив, на жаль. Може в когось фото є своє. Відео з мережі не треба, дивився багато, – пише бьордвочер Юрій Мухін у спільноті Птахи України.

Цих пташок вже помічали на Дніпропетровщині, а не у Дніпрі, а поблизу Кривого Рогу.

Це пірникоза велика або норець – водоплавний птах. Його назва утворена контамінацією слів пірнати і коза: велика пірникоза має на голові два чуби, що нагадують роги.

Пірникози подібні за зовнішнім виглядом до гагар, але, на відміну від останніх, у пірникоз немає плавальних перетинок, кожен палець у них має шкірясту лопать.

Ці пташки добре плавають і пірнають, а от літають досить погано. Основна їхня їжа — риба, жаби та водні комахи.

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