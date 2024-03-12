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На Дніпропетровщині помітили незвичайних пташок з “рогами” (ВІДЕО)

Сьогодні 10:44
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Природа дивує!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині помітили незвичайних пташок з

Днями на Дніпропетровщині, у Криворізькому районі, місцеві жителі помітили незвичайних пташок з “рогами”. Це пірникози.

Відео опублікував у ФБ-спільноті “Природа Криворіжжя” Ігор Янчук.


Зазначимо, пірникоза (або норець) – це водоплавні птахи родини пірникозових. Назва птаха утворена контамінацією слів пірнати і коза: велика пірникоза має на голові два чуби, що нагадують роги.

Пірникози подібні за зовнішнім виглядом до гагар, але, на відміну від останніх, у пірникоз немає плавальних перетинок, кожен палець у них має шкірясту лопать.

Ці пташки добре плавають і пірнають, а от літають досить погано. Основна їхня їжа — риба, жаби та водні комахи.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині помітили пташок, які люто клюють все, що потрапить під дзьоб (ФОТО).

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині помітили незвичайних пташок з Українська

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