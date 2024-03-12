У Дніпрі мешканці великого житломасиву залишилися без води: що сталося та коли її повернуть

Сьогодні, 12 березня, мешканці житлового масиву Лівобережний-3 залишилися без води.
Усе через те, що на бульварі Кобзаря, 4 комунальники проводять аварійні роботи.
Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.
Зазначається, що водопостачання буде відновлено після завершення робіт – протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні масштабне відключення світла: причина та адреси. Також ми повідомляли, що у Дніпрі з понеділка відключатимуть воду за борги у 3 районах: перелік адрес.
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