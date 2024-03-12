На Днепропетровщине заметили необычных птиц с «рогами» (ВИДЕО)

Природа удивляет!

На днях на Днепропетровщине, в Криворожском районе, местные жители заметили необычных птичек с «рогами». Это поганки.

Видео опубликовал в ФБ-сообществе «Природа Криворожья» Игорь Янчук.



Отметим, поганки — это водоплавающие птицы из семейства поганковых. Большая поганка имеет на голове два чуба, напоминающие рога.

Поганки сходны с гагарами, но в отличие от них, у поганок лапы не имеют плавательных перепонок, вместо этого у этих водоплавающих птиц каждый палец оторочен кожистой лопастью.

Эти птички хорошо плавают и ныряют, а вот летают довольно плохо. Основная их пища — рыба, лягушки и водные насекомые.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине заметили птичек, которые яростно клюют все, что попадет под клюв (ФОТО).

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